«Уфа» представила новую форму. На ней изображены Уральские горы

«Уфа» представила новую форму сезона 2020/2021, который станет для клуба юбилейным, сообщает сайт команды.

«Глобальные изменения в 2020 году ввели новые тренды, и внутренний туризм один из них. Башкирия — один из самых живописных и горных регионов России: Иремель, Шиханы, Айгир — это все наша история, наше национальное достояние. Мы хотим рассказать о них всему миру.

Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух. Фиолетовый комплект формы становится основным, этот цвет подчеркивает уверенность и движение вперед, башкирское упорство и твердый характер. Белый вариант формы стал гостевым, мятные и черные цвета будут резервными», — говорится в пресс-релизе.