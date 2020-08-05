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«Уфа» представила новую форму. На ней изображены Уральские горы

11:21
Новая форма «Уфы». Фото ФК «Уфа».
Новая форма «Уфы». Фото ФК «Уфа».
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«Уфа» представила новую форму сезона 2020/2021, который станет для клуба юбилейным, сообщает сайт команды.

«Глобальные изменения в 2020 году ввели новые тренды, и внутренний туризм один из них. Башкирия — один из самых живописных и горных регионов России: Иремель, Шиханы, Айгир — это все наша история, наше национальное достояние. Мы хотим рассказать о них всему миру.

Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух. Фиолетовый комплект формы становится основным, этот цвет подчеркивает уверенность и движение вперед, башкирское упорство и твердый характер. Белый вариант формы стал гостевым, мятные и черные цвета будут резервными», — говорится в пресс-релизе.

 

Дополнительная информация:

https://www.fcufa.pro/component/k2/fk-ufa-predstavil-novuyu-igrovuyu-formu-na-nej-narisovany-uralskie-gory

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