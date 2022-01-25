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Сегодня, 13:10

«Зенит» не хочет платить за Юри Алберто более 16-17 миллионов евро

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Юри Алберто.
Фото Getty Images

По информации «СЭ», «Зенит» не намерен платить за нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто более 16-17 миллионов евро.

Ранее стало известно, что стороны подписали предварительное соглашение о трансфере. Бразилец должен присоединиться к клубу из Санкт-Петербурга летом 2022 года.

Существует вероятность, что Алберто перейдет в «Зенит» уже зимой, если «Байер», который приобрел у питерского клуба Сердара Азмуна, заплатит напрямую в бразильский клуб.

24 января иранский нападающий сдал положительный тест на коронавирус. На данный момент форвард находится на карантине в Дубае, где проходит сбор «Зенита».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» рассматривает возможность перевода нападающего во вторую команду за нарушения медицинского регламента.

Планировалось, что Азмун перейдет в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечет его контракт с «Зенитом».

Источник: https://t.me/giorgiokud/381
Сердар Азмун
РПЛ
ФК Байер
ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Юри Алберто
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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