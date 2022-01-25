«Зенит» не хочет платить за Юри Алберто более 16-17 миллионов евро

По информации «СЭ», «Зенит» не намерен платить за нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто более 16-17 миллионов евро.

Ранее стало известно, что стороны подписали предварительное соглашение о трансфере. Бразилец должен присоединиться к клубу из Санкт-Петербурга летом 2022 года.

Существует вероятность, что Алберто перейдет в «Зенит» уже зимой, если «Байер», который приобрел у питерского клуба Сердара Азмуна, заплатит напрямую в бразильский клуб.

24 января иранский нападающий сдал положительный тест на коронавирус. На данный момент форвард находится на карантине в Дубае, где проходит сбор «Зенита».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» рассматривает возможность перевода нападающего во вторую команду за нарушения медицинского регламента.

Планировалось, что Азмун перейдет в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечет его контракт с «Зенитом».