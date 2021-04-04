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«Уфа» определится с исполняющим обязанности главного тренера в понедельник

11:28
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о выборе исполняющего обязанности главного тренера клуба.

«По составу тренерского штаба клуба все должно быть понятно к вечеру понедельнику. Тогда же и определимся с исполняющим обязанности главного тренера», — сказал Газизов «СЭ».

Вчера, 3 апреля, главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов объявил об уходе в отставку. Клуб из Башкортостана занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата РПЛ, набрав 14 очков после 24-го тура.

(Сергей Федоров)

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