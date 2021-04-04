«Уфа» определится с исполняющим обязанности главного тренера в понедельник
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о выборе исполняющего обязанности главного тренера клуба.
«По составу тренерского штаба клуба все должно быть понятно к вечеру понедельнику. Тогда же и определимся с исполняющим обязанности главного тренера», — сказал Газизов «СЭ».
Вчера, 3 апреля, главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов объявил об уходе в отставку. Клуб из Башкортостана занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата РПЛ, набрав 14 очков после 24-го тура.
(Сергей Федоров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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