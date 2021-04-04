Экс-футболист «Краснодара» считает, что Мусаев после отставки останется в команде

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал отставку Мурада Мусаева после поражения от «Ахмата» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (0:5).

«Отставка Мусаева имела место быть, — сказал Деменко «СЭ». — После 5 матчей она напрашивалась. Другое дело, что Галицкий в последнем интервью дал понять, что ничего не будет менять. Конечно, отставка связана с результатами в последних играх. После 0:5 от «Ахмата» стало ясно, что проблемы есть не только у тренера, но и у коллектива. Что будет с карьерой Мусаева? Мне кажется, он пойдет на понижение. При всем уважении, но большие клубы не захотят с ним сотрудничать. В клубах поменьше он может быть полезен. Скорее всего, Мусаева оставят в расположении «Краснодара». Не в основной команде, так в академии».

Деменко также оценил возможное назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».

«Это однозначно хорошая кандидатура. Другое дело, что за оставшиеся игры мало, что можно поменять. Эмоциональная составляющая, да, может быть. Гончаренко нужно время, чтобы вникнуть в команду, из которой много игроков уйдет летом. Виктор Михайлович — хороший вариант для «Краснодара», — добавил Деменко.

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов.

По информации «СЭ», главный (но не единственный в списке) кандидат на замену Мусаева — бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

(Артем Бухаев)