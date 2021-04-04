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Нойштедтер рассказал о своем первом голе в составе «Динамо»

11:46
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Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о своем первом голе в составе московского клуба.

«В карьере я много таких голов забивал, когда я шел на дальнюю штангу, а кто-то подправлял туда мяч. Эмоции отличные. Мы сегодня все 90 минут показывали хороший футбол, много владели мячом, создавали много моментов. Конечно, я очень рад забить первый гол за «Динамо», — передает слова футболиста официальный сайт клуба.

33-летний полузащитник отличился в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Он довел преимущество москвичей до крупного — 3:0.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/interview/?id_4=16366

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