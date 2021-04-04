Нойштедтер рассказал о своем первом голе в составе «Динамо»
Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о своем первом голе в составе московского клуба.
«В карьере я много таких голов забивал, когда я шел на дальнюю штангу, а кто-то подправлял туда мяч. Эмоции отличные. Мы сегодня все 90 минут показывали хороший футбол, много владели мячом, создавали много моментов. Конечно, я очень рад забить первый гол за «Динамо», — передает слова футболиста официальный сайт клуба.
33-летний полузащитник отличился в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Он довел преимущество москвичей до крупного — 3:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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