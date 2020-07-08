«Уфа» одержала волевую победу над «Ростовом»

В матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» на своем поле принимал «Уфу». Гости одержали победу со счетом 2:1.

Первыми отличились ростовчане — первый мяч в сезоне после подачи с углового забил защитник Деннис Хаджикадунич.

Однако во втором тайме уфимцы перевернули ход игры. Сначала с пенальти выровнял положение полузащитник Даниил Фомин. А затем победный мяч забил нападающий Вячеслав Кротов.

«Уфа» набрала 36 очков и закрепилась на шестой строчке в турнирной таблице. «Ростов» с 43 баллами сохранил пятое место.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

27-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Уфа» — 1:2 (1:0)

Голы: Хаджикадунич, 27 (1:0). Фомин, 69 — с пенальти (1:1). Кротов, 75 (1:2).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Попов (Логашов, 70), Ионов, Байрамян (Глебов, 70), Норманн, Шомуродов (Прошляков, 84), Зайнутдинов (Саплинов, 81).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов (Урунов, 63), Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Фомин, Голубев, Гиоргобиани (Кротов, 62), Агаларов (Козлов, 64).

Предупреждения: Попов, 45+1. Табидзе, 61. Байрамян, 67. Глебов, 83. Алиев, 85. Норманн, 86. Прошляков, 89. Логашов, 90.

Судьи: Еськов (Москва). Демешко (Химки), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Волошин (Смоленск). Мосякин (Москва).

8 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 4541 зритель.