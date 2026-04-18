У защитника «Динамо» Рубенса диагностирован перелом правой лодыжки

Защитник московского «Динамо» Рубенс получил перелом правой лодыжки в матче с «Пари НН» (1:1) в 25-м туре чемпионата России.

Об этом стало известно из протокола матча, опубликованного на сайте РПЛ.

«Со слов главного врача команды «Динамо» Бутовского М.: «Перелом наружной лодыжки правой голени, оказана компрессионная циклическая криотерапия, иммобилизация правого голеностопного сустава», — говорится в документе.

24-летний Рубенс в сезоне-2025/26 провел 27 матчей и не отметился результативными действиями.