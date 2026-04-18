Шпилевский о ничьей с «Динамо»: «Доволен результатом, но судья нам усложнил игру»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский остался недоволен судейством в матче с московским «Динамо» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Нам сейчас каждое очко важно, потому, конечно, доволен результатом. Но недоволен тем, как гол пропустили. Считаю, что это опять был подарок. Банальность, которая нас подводит.

Один прекрасный человек, который сегодня судил матч, нам усложнил игру. Но ребята показали огромнейший характер, спасибо им за это. Доволен, что вытерпели до конца. Двигаемся дальше», — сказал Шпилевский в эфире «Матч Премьер».

«Пари НН» с 22 очками остается на 14-й строчке в таблице РПЛ.