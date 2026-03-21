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У защитника «Ахмата» Богосаваца выявили сотрясение мозга после столкновения с игроком «Ростова» Ланговичем

Мирослав Богосавац.
Фото Global Look Press

Комментатор матча 22-го тура РПЛ «Ахмат» — «Ростов» Михаил Моссаковский рассказал о состоянии защитника грозненцев Мирослава Богосаваца, который получил тяжелую травму в начале второго тайма встречи.

Полузащитник ростовчан Андрей Лангович в борьбе за мяч жестко ударил Богосаваца коленом по лицу. Серб потерял сознание, у него изо рта пошла кровь. Медицинская бригада оказала футболисту первую помощь, после чего игрока увезли на машине скорой помощи.

«У Мирослава Богосаваца подтверждено сотрясение мозга и рваная рана верхней губы. По предварительной информации от врачей, кости уцелели, но еще нужно сделать КТ», — заявил Моссаковский со ссылкой на руководителя пресс-службы «Ахмата» Казбека Хаджиева.

Богосавац выступает за «Ахмат» с февраля 2020 года. Матч против «Ростова» стал для него 26-м в сезоне-2025/26 с учетом всех турниров.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.
21 марта, 13:45. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:0
Ростов

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Мирослав Богосавац
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«Ростов» пожелал Богосавацу здоровья и скорейшего возвращения на поле

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
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Динамо Мх

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П
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Маркиньос

Спартак

 4
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И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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Матеус Рейс
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