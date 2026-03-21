У защитника «Ахмата» Богосаваца выявили сотрясение мозга после столкновения с игроком «Ростова» Ланговичем

Комментатор матча 22-го тура РПЛ «Ахмат» — «Ростов» Михаил Моссаковский рассказал о состоянии защитника грозненцев Мирослава Богосаваца, который получил тяжелую травму в начале второго тайма встречи.

Полузащитник ростовчан Андрей Лангович в борьбе за мяч жестко ударил Богосаваца коленом по лицу. Серб потерял сознание, у него изо рта пошла кровь. Медицинская бригада оказала футболисту первую помощь, после чего игрока увезли на машине скорой помощи.

«У Мирослава Богосаваца подтверждено сотрясение мозга и рваная рана верхней губы. По предварительной информации от врачей, кости уцелели, но еще нужно сделать КТ», — заявил Моссаковский со ссылкой на руководителя пресс-службы «Ахмата» Казбека Хаджиева.

Богосавац выступает за «Ахмат» с февраля 2020 года. Матч против «Ростова» стал для него 26-м в сезоне-2025/26 с учетом всех турниров.