«Краснодар» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Краснодар» и «Пари НН» сыграют в 22-м туре РПЛ в субботу, 21 марта. Матч в Краснодаре на стадионе «Краснодар» начинается в 18.15 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Краснодар» — «Пари НН» вы можете также изучать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 18:15. Ozon Арена (Краснодар)

Игру «Краснодар» — «Пари НН» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 18.00 мск, за 15 минут до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

После 21 тура чемпионата России «Краснодар» лидировал с 46 очками, предыдущим соперником «быков» был «Сочи» (2:1). У «Пари НН» — 20 очков и 13-я строчка, в предыдущем туре нижегородцы обыграли «Крылья Советов» (3:0).