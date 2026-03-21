«Ростов» пожелал Богосавацу здоровья и скорейшего возвращения на поле
«Ростов» в соцсетях пожелал защитнику «Ахмата» Мирославу Богосавацу здоровья и скорейшего возвращения на поле.
Во втором тайме матча 22-го тура чемпионата России 29-летнему сербу попали коленом в лицо, он на некоторое время потерял сознание.
Футболиста в сознании увели с поля на машине скорой помощи.
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3
|Локомотив
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|0-0
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4
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0-0
|0
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6
|Балтика
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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|0-0
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16
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|0
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
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|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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