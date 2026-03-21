«Ростов» пожелал Богосавацу здоровья и скорейшего возвращения на поле

«Ростов» в соцсетях пожелал защитнику «Ахмата» Мирославу Богосавацу здоровья и скорейшего возвращения на поле.

Во втором тайме матча 22-го тура чемпионата России 29-летнему сербу попали коленом в лицо, он на некоторое время потерял сознание.

Футболиста в сознании увели с поля на машине скорой помощи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 13:45. Ахмат Арена (Грозный)

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