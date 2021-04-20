Парфенов назвал непростым для «Арсенала» матч с «Тамбовом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над «Тамбовом» (4:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

— Во-первых, очень непростой матч. Не знаешь, что ждать от ребят «Тамбова», потому что могут выдать организационную игру, как в случае с ЦСКА. Им было очень трудно, если бы не пенальти... С опаской готовились. Рад, что ребята услышали и приняли то, что мы от них просили. Важно было забить быстрый мяч, потому что сопернику надо раскрываться, да и у тебя уверенности добавляется на этот промежуток времени.

— После крупной победы всегда, как правило, очень бурные эмоции в раздевалке. Были ли эмоции после победы над «Тамбовом»?

— Хорошие эмоции. Они очень сейчас важны. Это наш двигатель. Очки надо добирать. Видим, как все хотят сохранить прописку в РПЛ, цепляются. Показалось, что ребята оставили много сил и эмоций. Была спокойная и хорошая радость, — сказал Парфенов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Арсенал» с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» — 13 баллов и 16-я строчка.