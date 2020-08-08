У одного из арбитров РПЛ подозрение на коронавирус
12:50
По данным «СЭ», тест на COVID-19 у одного из арбитров премьер-лиги дал сомнительные результаты.
По всей видимости, судья Евгений Кукуляк, назначенный резервным на игру 1-го тура чемпионата России «Ротор» — «Зенит», будет на всякий случай заменен на другого рефери. (Александр Бобров)
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