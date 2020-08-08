РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У одного из арбитров РПЛ подозрение на коронавирус

12:50
Теги:

По данным «СЭ», тест на COVID-19 у одного из арбитров премьер-лиги дал сомнительные результаты.

По всей видимости, судья Евгений Кукуляк, назначенный резервным на игру 1-го тура чемпионата России «Ротор» — «Зенит», будет на всякий случай заменен на другого рефери. (Александр Бобров)

Опрос

проголосовало: 7270
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир