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«У нас с Семеновым сложные отношения». Талалаев рассказал, что защитник хотел покинуть клуб из Грозного

18:53
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил готовность команды к матчу 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Семенов и Роши — два лидера нашей команды, — сказала Талалаев в эфире «Матч Премьер». — Их потеря? Мы строим команду, чтобы она не зависела от двух футболистов.

У нас с Семеновым сложные отношения. У него непростой характер. Было настроение уйти отсюда. Но он остается одним из лидеров команды.

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