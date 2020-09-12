«У нас с Семеновым сложные отношения». Талалаев рассказал, что защитник хотел покинуть клуб из Грозного

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил готовность команды к матчу 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Семенов и Роши — два лидера нашей команды, — сказала Талалаев в эфире «Матч Премьер». — Их потеря? Мы строим команду, чтобы она не зависела от двух футболистов.

У нас с Семеновым сложные отношения. У него непростой характер. Было настроение уйти отсюда. Но он остается одним из лидеров команды.