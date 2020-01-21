У Мельгарехо проблемы со спиной. Он пока не тренируется

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо пропустил несколько дней тренировок на сборе в Абу-Даби из-за спазмов в спине. Возвращение парагвайца в общую группу планируется в ближайшее время.

Сборы в ОАЭ пройдут до 24 января. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка. В текущем сезоне чемпионата России Мельгарехо провел 11 матчей, в которых забил один мяч. (Дмитрий Зеленов)