«У команды есть главный тренер. Точка». В «Локо» объяснили, почему не позвали Семина на вручение медалей
15:10
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил «СЭ». Почему Юрий Семин не был приглашен на вручение серебряных медалей.
— Почему не позвали Семина?
— У команды есть главный тренер. Все, кто участвовал в завоевании медалей, без сомнения, их получат. Вышлем. Это нормальная история.
— Передадите медаль Семину?
— Конечно.
— На встречу его не позвали из-за его резких интервью?
— Нет. У команды есть главный тренер. Точка. (Виталий Айрапетов)
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