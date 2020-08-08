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«У команды есть главный тренер. Точка». В «Локо» объяснили, почему не позвали Семина на вручение медалей

15:10
Юрий Семин. Фото "СЭ"
Юрий Семин. Фото "СЭ"
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Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил «СЭ». Почему Юрий Семин не был приглашен на вручение серебряных медалей.

— Почему не позвали Семина?

— У команды есть главный тренер. Все, кто участвовал в завоевании медалей, без сомнения, их получат. Вышлем. Это нормальная история.

— Передадите медаль Семину?

— Конечно.

— На встречу его не позвали из-за его резких интервью?

— Нет. У команды есть главный тренер. Точка. (Виталий Айрапетов)

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