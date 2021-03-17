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У Карасева хорошие шансы поехать на Евро-2020

14:35
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский арбитр Сергей Карасев прошел еще одну проверку на пути на Евро-2020 и по-прежнему входит в число кандидатов на судейство этого турнира.

Судейский комитет УЕФА еще не определил список арбитров, которые будут обслуживать игры чемпионата Европы. Но у Карасева хорошие шансы попасть в их число.

16&nbsp;марта. Будапешт. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Боруссия&raquo; М. Сергей Карасев не&nbsp;встал на&nbsp;колено перед началом матча Лиги чемпионов.Карасев не преклонил колено в Лиге чемпионов. Он просто красавец

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М (2:0) получился несложным. Фаворит очевиден, команда Пепа Гвардьолы выиграла первую встречу, а в Будапеште быстро забила еще два мяча.

Карасеву не пришлось прикладывать усилий и совершать много ускорений, чтобы успевать за развитием игры. Количество фолов (всего 12) свидетельствует о накале матча.

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти знает о музыкальных способностях Сергея и недавнем концерте. А вчера проверил его на футбольном поле. Это, наверное, не последний тест, но во вторник серьезных претензий к российскому арбитру не возникло. (Александр Бобров)

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