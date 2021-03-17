Домашние матчи «Уфы» и «Салавата Юлаева» пройдут без ограничений по посещаемости
15:14
Глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте администрации РБ.
Согласно новой редакции документа от 10 марта, проведение матчей РПЛ, КХЛ, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд, а также других официальных соревнований и спортивных мероприятий разрешается без ограничений по посещаемости при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.
«Салават Юлаев» проведет домашние матчи второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» 21 и 23 марта. «Уфа» в 23-м туре Тинькофф РПЛ 18 марта примет «Локомотив».
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