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«Я тебя люблю, мой ангел». Игнатьев простился с матерью

14:18
Сторис Ивана Игнатьева. Фото Instagram
Сторис Ивана Игнатьева. Фото Instagram
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Форвард «Рубина» Иван Игнатьев опубликовал в Instagram фотографии своей матери, которая скончалась 17 марта.

«Я тебя люблю, мой ангел. Ты у меня самая лучшая», — написал Игнатьев.

Игнатьев выступает за «Рубин» с декабря 2019 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 17 матчей, в которых он забил два гола и сделал результативную передачу.

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