«Я тебя люблю, мой ангел». Игнатьев простился с матерью
14:18
Форвард «Рубина» Иван Игнатьев опубликовал в Instagram фотографии своей матери, которая скончалась 17 марта.
«Я тебя люблю, мой ангел. Ты у меня самая лучшая», — написал Игнатьев.
Игнатьев выступает за «Рубин» с декабря 2019 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 17 матчей, в которых он забил два гола и сделал результативную передачу.
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