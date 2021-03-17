«Я тебя люблю, мой ангел». Игнатьев простился с матерью

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев опубликовал в Instagram фотографии своей матери, которая скончалась 17 марта.

«Я тебя люблю, мой ангел. Ты у меня самая лучшая», — написал Игнатьев.

Игнатьев выступает за «Рубин» с декабря 2019 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 17 матчей, в которых он забил два гола и сделал результативную передачу.