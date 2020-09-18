У Глушенкова с высокой долей вероятности разрыв крестообразной связки

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Максим Глушенков завтра пройдет еще одно обследование в связи с травмой колена. Вероятность разрыва крестообразной связки очень высока.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что у 21-летнего Глушенкова подозрение на разрыв «крестов».

Напомним, что 8 сентября футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). Позже появилась информация, что Глушенков готовился с общей группой «Спартака» к встрече 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

В текущем сезоне хавбек провел 5 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. (Максим Алланазаров)