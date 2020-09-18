РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У Глушенкова с высокой долей вероятности разрыв крестообразной связки

12:05
Максим Глушенков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Глушенков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Максим Глушенков завтра пройдет еще одно обследование в связи с травмой колена. Вероятность разрыва крестообразной связки очень высока.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что у 21-летнего Глушенкова подозрение на разрыв «крестов».

Напомним, что 8 сентября футболист был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отбора к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1). Позже появилась информация, что Глушенков готовился с общей группой «Спартака» к встрече 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

В текущем сезоне хавбек провел 5 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. (Максим Алланазаров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 71661
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
20
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир