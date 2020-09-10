Глушенков готовится к дерби с ЦСКА в общей группе

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что травма полузащитника красно-белых Максима Глушенкова, полученная в матче за молодежную сборную России против Польши (0:1), оказалась несерьезной. Футболист готовится к матчу против ЦСКА.

— С Глушенковым ничего страшного. Он работает в общей группе, готовится к дерби, — сказал Газизов.

21-летний футболист был заменен после первого тайма матча с поляками из-за подозрения на травму колена. В текущем сезоне хавбек провел 5 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. (Артем Калинин)

Матч 7-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 13 сентября. Начало — 19.00 (мск).