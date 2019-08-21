У Федуна есть вопросы по показу спорных моментов в матчах «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, как реагировал на трудности в игре команды Олега Кононова на старте сезона — тяжелую, скандальную победу над «Сочи» и поражение от «Тамбова». При этом у него есть претензии к показу спорных моментов в матчах красно-белых.

— Прекрасно понимал, что часть футболистов, которые у нас есть, должны уйти, — сказал Федун на вопрос о том, тяжело ли ему было сохранять спокойствие. — Но я же не могу купить Тиля, не продав Фернанду. Мы тогда не впишемся в финансовый фэйр плей. И без того на сегодня потратили рекордные для себя суммы. Никогда раньше — за все 17 лет, что я здесь, — не вкладывали столько в новичков, сколько в эту трансферную кампанию. При этом ранее также не продавали больше, чем на 30 миллионов евро.

Так что осознавал, что будет тяжело. Кроме того, оказывалось безумное информационное давление... Потому что тому же «Зениту» никто не припоминает «Оренбург». А вот нашу игру с «Сочи» все еще долго будут пережевывать... Ошибки в нашей штрафной показываются по 10 раз, а фолы в штрафной соперника — ни разу.

Вот возьмем дерби. Тил бежит с мячом, футболист ЦСКА дергает его за майку, голландец падает и касается мяча руками. И что показывает Карасев? Игра рукой со стороны Гуса... Хотя там мог получиться выход один на один. Однако по телевизору этот момент повторили лишь раз, да еще с неудачного ракурса. Очень странно...

Мы спрашивали телеканал, почему у них такая позиция? Видимо, есть некое указание. (Максим Максимов)

Федун предъявил претензии судье за Тила. Разбираем этот момент

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