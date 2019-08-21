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Федун предъявил претензии судье за Тила. Разбираем этот момент

17:55
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Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» высказал недовольство решением арбитра матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) Сергея Карасева. На 69-й минуте тот, по мнению Федуна, ошибочно не назначил штрафной удар в пользу красно-белых после единоборства Ильзата Ахметова и Гуса Тила.

19 августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo; - ЦСКА - 2:1. Сергей Карасев.Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером не знаком»

Разбираем этот эпизод. Игрок ЦСКА выбил мяч у соперника и схватил его правой рукой за майку. Голландец потерял равновесие и сыграл в мяч левой рукой, а потом упал. Видеоповтор говорит о том, что Карасев со своей позиции видел детали случившегося. При этом рефери определил, что сфолил не армеец, а именно спартаковец, и жестом показал, что тот сыграл рукой. Возможно, арбитру не понравилось излишне картинное падение Тила.

Добавим, что еще один момент произошел на 24-й минуте. Армеец Такума Нисимура грубо сыграл против Георгия Джикии, наступив ему шипами на голеностоп. Карасев ошибся, не вынеся предупреждение японцу.

Но в целом, отметим, что эти два эпизода не являются показательными. Судейство дерби признано успешным. Арбитры справились с накалом и грамотно управляли игрой. (Александр Бобров)

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