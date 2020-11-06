«У «Динамо» в воскресенье будет хороший капитан». Шварц — о капитанской повязке в отсутствие Шунина
13:16
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц — о потенциальном сменщике Антона Шунина в роли капитана команды. Шунин может пропустить матч 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» из-за сомнительного теста на коронавирус.
— Кто будет капитаном, если Шунин не сыграет? Будете ли вы менять состав после победы над «Тамбовом»? — вопрос Шварцу.
— Рады, что Грулев и Каборе вернулись после дисквалификаций, — ответил Шварц. — Однако теперь Ордец пропускает игру из-за перебора карточек. По капитану мы уже обсуждали, но окончательного решения не принято. Одно знаю точно: в воскресенье точно кто-то наденет повязку, и это будет хороший капитан. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи