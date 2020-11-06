Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц — о потенциальном сменщике Антона Шунина в роли капитана команды. Шунин может пропустить матч 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» из-за сомнительного теста на коронавирус.

— Кто будет капитаном, если Шунин не сыграет? Будете ли вы менять состав после победы над «Тамбовом»? — вопрос Шварцу.

— Рады, что Грулев и Каборе вернулись после дисквалификаций, — ответил Шварц. — Однако теперь Ордец пропускает игру из-за перебора карточек. По капитану мы уже обсуждали, но окончательного решения не принято. Одно знаю точно: в воскресенье точно кто-то наденет повязку, и это будет хороший капитан. (Константин Алексеев)