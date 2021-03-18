Тюкавин рассказал, как забивал победный гол «Краснодару»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свой второй гол, ставший победным в матче 23-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Краснодара» (3:2).

— Что произошло в эпизоде со вторым мячом? Были ли сомнения, что гол засчитают?

— Ничего. Шла передача за спину, я бежал наравне с защитником. Поборолся с ним, ударил по воротам и забил.

(Екатерина Потапова)