Тюкавин рассказал, как забивал победный гол «Краснодару»
22:26
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свой второй гол, ставший победным в матче 23-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Краснодара» (3:2).
— Что произошло в эпизоде со вторым мячом? Были ли сомнения, что гол засчитают?
— Ничего. Шла передача за спину, я бежал наравне с защитником. Поборолся с ним, ударил по воротам и забил.
(Екатерина Потапова)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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