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Тюкавин рассказал, как забивал победный гол «Краснодару»

22:26
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свой второй гол, ставший победным в матче 23-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Краснодара» (3:2).

— Что произошло в эпизоде со вторым мячом? Были ли сомнения, что гол засчитают?

— Ничего. Шла передача за спину, я бежал наравне с защитником. Поборолся с ним, ударил по воротам и забил.

(Екатерина Потапова)

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