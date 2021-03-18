Наиль Умяров: «Круто, что в «Спартаке» есть такие нападающие»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями после матча с «Уралом» (5:1) в 23-м туре Тинькофф чемпионата России.

— «Спартак» побеждает третий матч подряд после возвращения к схеме с тремя центральным защитниками, в этом есть взаимосвязь?

-Наверное, есть. Первую игру провели хорошо, второй матч не совсем удался. Но мы вернулись к привычной схеме, и это дает результаты.

— В чем секрет такой результативности дома?

— Болельщики — это раз. Создаем моменты и их реализуем. Это хорошо.

— Сегодня два игрока получили травмы, насколько тебе было сложно, когда шли перестроения?

— На самом деле поле тяжелое, мягкое и рыхлое после морозов. Ноги подседают во втором тайме уже. Нам нужно набирать свои очки и набирать свои победы.

— Набрали ход, а сейчас перерыв на сборные, не обидно?

— У нас все хорошо. Будем стараться держать ритм.

— Как Доменико реагировал, когда «Спартак» получил 4 желтые карточки?

— В перерыве был разговор на эту тему. Еще раз повторюсь, все дело в поле. Да и ребята небезразличные, не могут не реагировать на провокационные моменты. Это нормально — это футбол. Квинси влился в команду, сразу шутки. У нас пенальти Соболев бьет, перед игрой еще запланировано было, не думаю, что возникнут вопросы.

— Идет гонка за звание лучшего бомбардира, на кого бы поставил?

— Круто, когда такие нападающие в команде и такая конкуренция. Не знаю на кого поставить.

В составе «Спартака» по дублю сделали Джордан Ларссон и Александр Соболев. Еще один мяч забил Квинси Промес.

(Артем Калинин)