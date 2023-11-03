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Сегодня, 16:48

Форвард «Динамо» Тюкавин: «Наш любимый соперник — «Спартак». Потому что принципиальный»

Алина Савинова
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Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о взаимодействии с партнерами по команде Федором Смоловым и Бителло.

— Вы вышли в Путь РПЛ, и там можете встретиться с любимым соперником — «Зенитом», который обыграли не так давно.

— Может, у нас любимый соперник — «Спартак». Потому что это принципиальный соперник как для воспитанника «Динамо», — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.

— В основе выходите и вы, и Смолов. Как распределяются обязанности в атаке?

— Федя играет «десятку», где ему хорошо, ему нравится, я на острие, при завершении. Думаю, что и мне, и ему комфортно.

— Нет ощущения, что Бителло — копия Арсена Захаряна?

— Возможно, чем-то похож.

— Такого взаимопонимания, как с Арсеном, пока нет?

— Пока, конечно, нет. С Арсеном мы с маленького возраста вместе, знаем друг друга.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 13 матчей в РПЛ, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. В FONBET Кубке России на его счету 4 игры и 1 забитый мяч. Контракт нападающего с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года.

«Динамо» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 13 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-tyukavin-nash-lyubimy-j-sopernik-spartak-potomu-chto-printsipial-ny-j/
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
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 - : -
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 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

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 11 1 1
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