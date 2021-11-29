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Турнирная таблица чемпионата России после 16-го тура: положение команд

21:17
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«Локомотив» в гостях проиграл со счетом 1:3 тульскому «Арсеналу» в заключительном матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Арсенал» ушел из зоны стыков и занимет 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Команда Маркуса Гисдоля с 25 очками идет четвертой.

1
Зенит
 16 11 3 2 41-17 36
2
Динамо
 16 10 2 4 30-19 32
3
Сочи
 16 9 1 6 26-19 28
4
Локомотив
 16 6 7 3 22-18 25
5
Краснодар
 16 7 4 5 27-17 25
6
ЦСКА
 16 7 3 6 18-16 24
7
Ахмат
 16 8 0 8 19-21 24
8
Кр. Советов
 16 7 3 6 20-17 24
9
Рубин
 16 6 4 6 22-23 22
10
Спартак
 16 5 5 6 18-22 20
11
Ростов
 16 4 5 7 27-29 17
12
Арсенал
 16 4 4 8 19-32 16
13
Уфа
 16 3 7 6 17-22 16
14
Н. Новгород
 16 4 3 9 16-29 15
15
Химки
 16 2 8 6 14-25 14
16
Урал
 16 2 7 7 7-17 13

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры