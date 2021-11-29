Турнирная таблица чемпионата России после 16-го тура: положение команд

«Локомотив» в гостях проиграл со счетом 1:3 тульскому «Арсеналу» в заключительном матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Арсенал» ушел из зоны стыков и занимет 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Команда Маркуса Гисдоля с 25 очками идет четвертой.