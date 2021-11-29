Турнирная таблица чемпионата России после 16-го тура: положение команд
21:17
«Локомотив» в гостях проиграл со счетом 1:3 тульскому «Арсеналу» в заключительном матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.
«Арсенал» ушел из зоны стыков и занимет 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Команда Маркуса Гисдоля с 25 очками идет четвертой.
|1
|16
|11
|3
|2
|41-17
|36
|2
|16
|10
|2
|4
|30-19
|32
|3
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|16
|6
|7
|3
|22-18
|25
|5
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|6
|16
|7
|3
|6
|18-16
|24
|7
|16
|8
|0
|8
|19-21
|24
|8
|16
|7
|3
|6
|20-17
|24
|9
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|10
|16
|5
|5
|6
|18-22
|20
|11
|16
|4
|5
|7
|27-29
|17
|12
|16
|4
|4
|8
|19-32
|16
|13
|16
|3
|7
|6
|17-22
|16
|14
|16
|4
|3
|9
|16-29
|15
|15
|16
|2
|8
|6
|14-25
|14
|16
|16
|2
|7
|7
|7-17
|13
Читайте также
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю