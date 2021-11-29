Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Смородская: «Плутник развалил «Локомотив», Гисдоль — последняя капля этого беспредела»

21:32
Теги:

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на домашнюю победу тульского «Арсенала» над железнодорожниками (3:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Очень грустно, что «Локомотив» развалили. С апреля команда безостановочно деградирует. Гисдоль — последняя капля всего этого беспредела. Зачем было накупать столько никчемных игроков за такие сумасшедшие деньги? Увольнение Николича — фатальная ошибка нового руководство «Локомотива». Все беды пришли с Рангником и Цорном. Во всем происходящем нужно винить Плутника! Он развалил качественную команду, которая строилась на протяжении нескольких лет», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Арсенал» (16 очков) после победы над «Локомотивом» (25 очков) покинул зону стыков и занял 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Московский клуб потерпел второе поражение подряд в чемпионате и опустился на четвертую строчку.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
В Греции призвали НАТО переключить внимание с России на реальные проблемы
1