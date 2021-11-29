Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на домашнюю победу тульского «Арсенала» над железнодорожниками (3:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Очень грустно, что «Локомотив» развалили. С апреля команда безостановочно деградирует. Гисдоль — последняя капля всего этого беспредела. Зачем было накупать столько никчемных игроков за такие сумасшедшие деньги? Увольнение Николича — фатальная ошибка нового руководство «Локомотива». Все беды пришли с Рангником и Цорном. Во всем происходящем нужно винить Плутника! Он развалил качественную команду, которая строилась на протяжении нескольких лет», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Арсенал» (16 очков) после победы над «Локомотивом» (25 очков) покинул зону стыков и занял 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Московский клуб потерпел второе поражение подряд в чемпионате и опустился на четвертую строчку.