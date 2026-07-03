Турецкий журналист Исбегендир: «Соболев мощнее, но Аугусто быстрее и лучше открывается за спину»

Турецкий журналист Джанер Исбегендир в разговоре с «СЭ» сравнил новичка «Зенита» Фелипе Аугусто с Александром Соболевым.

— Кого из нападающих РПЛ Фелипе напоминает вам по стилю, манере игры?

— Когда играет на фланге — можно сравнить с его одноклубником Луисом Энрике; когда в центре — с Джоном Кордобой из «Краснодара».

— На бумаге он сильнее Соболева?

— Физически Соболев мощнее как нападающий. Но Аугусто быстрее и лучше реагирует на передачи за спину защитникам.

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто 29 июня. Футболист подписал контракт по схеме «4+1».

Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» в июле 2025 года, и в 40 матчах сезона-2025/26 он забил 15 голов. До турецкой команды форвард выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.