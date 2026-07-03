Голы Батракова и Щетинина принесли «Локомотиву» победу над костромским «Спартаком»
«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Спартак» из Костромы — 2:0.
Счет в первом тайме открыл Алексей Батраков. Во втором тайме преимущество железнодорожников удвоил Михаил Щетинин.
Товарищеский матч
«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Кострома) — 2:0 (1:0)
Голы: Батраков (1:0), Щетинин (2:0)
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