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Три кубка страны, Суперкубок, чемпионство и более 300 матчей на двоих: братьям Миранчукам — 24 года

11:27
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В четверг 17 октября полузащитникам «Локомотива» и сборной России Алексею и Антону Миранчукам исполнилось по 24 года.

Братья — чемпионы страны и обладатели Суперкубка России в составе красно-зеленых. Алексей — трехкратный обладатель Кубка России, а Антон — двукратный.

Алексей Миранчук сыграл в карьере 224 матча, в которых забил 35 голов и отдал 36 голевых передач. Антон сыграл 106 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 11 голевых передач.

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