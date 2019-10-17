В четверг 17 октября полузащитникам «Локомотива» и сборной России Алексею и Антону Миранчукам исполнилось по 24 года.

Братья — чемпионы страны и обладатели Суперкубка России в составе красно-зеленых. Алексей — трехкратный обладатель Кубка России, а Антон — двукратный.

Алексей Миранчук сыграл в карьере 224 матча, в которых забил 35 голов и отдал 36 голевых передач. Антон сыграл 106 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 11 голевых передач.