Жевнов допустил, что в «Зените» появится новый вратарь
Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов рассказал о возможных изменениях на позиции голкипера.
«У Васютина закончился контракт, он покинул команду. Скажу так: селекция клуба направлена на поиск не только полевых игроков. Есть несколько кандидатов, будем изучать ситуацию. Возможно, в клубе появятся новые имена», — цитирует Жевнова Sport24.
Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется вратарем тульского «Арсенала» Никитой Кокаревым.
Источник: Sport24
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|30
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|30
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|5
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|5
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|25.05
|16:30
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|2 : 1
|25.05
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|25.05
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|
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|
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|
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|
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|1 : 3
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Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
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Константин Тюкавин
Динамо
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|П
|
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Локомотив
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|
|
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Динамо
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Маркус Вендел
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|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
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|24
|1
|5
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|4
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