Жевнов допустил, что в «Зените» появится новый вратарь

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов рассказал о возможных изменениях на позиции голкипера.

«У Васютина закончился контракт, он покинул команду. Скажу так: селекция клуба направлена на поиск не только полевых игроков. Есть несколько кандидатов, будем изучать ситуацию. Возможно, в клубе появятся новые имена», — цитирует Жевнова Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется вратарем тульского «Арсенала» Никитой Кокаревым.