Кузьмичев: «Не понимаю, почему «Локо» отказался от Джикии»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» заявил, что защитник Георгий Джикия усилил бы железнодорожников.

— Есть объяснение, почему «Локомотив», по словам председателя совета директоров клуба Юрия Нагорных, не рассматривал возможность приобретения Георгия Джикии?

— Я знаю, что представитель Джикии общался с клубом. Удивлен тем, что «Локо» отказался от услуг этого защитника. Георгий не просил ничего заоблачного, вписывался в бюджет «Локомотива». С учетом тех центральных защитников, которые сейчас есть в команде, его приобретение стало бы реальным усилением. Не понимаю, чем руководствовался менеджмент клуба.

— А может, все дело в том, что у Джикии, Миранчука и Жемалетдинова один агент — Вадим Шпинев?

— Нет, я так не думаю. Помимо этих ребят есть и другие игроки в команде, которые сотрудничают с Вадимом. История со сложными отношениями между гендиректором клуба Владимиром Леонченко и Вадимом Шпиневым давно в прошлом. Там все уже нормально. К сожалению, у меня нет объяснения, почему «Локо» отказался от услуг Джикии.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.