Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра уверен, что команде нельзя расслабляться

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что команда не должна расслабляться, несмотря на лидерство в Тинькофф РПЛ. Следующий матч команда проведет против «Химок».

«Будем надеяться, что этот перерыв нам поможет. Восстановятся те футболисты, которые пока не играли, и наберут форму те, кто получил мало нагрузки в первых матчах этого года.

Может ли «Зенит» недооценить «Химки»? Конечно, нет, — цитирует специалиста официальный сайт клуба 31 марта. — «Химки» показали, насколько это серьезная команда. Они набирают очки уверенно, крепко и солидно играют в защите.

Есть опытные футболисты, есть молодые и голодные. Мы знаем, что игра будет очень непростой и говорим своим игрокам, что, если не выложиться по максимуму, ничего не получится. Готовимся очень серьезно.

Отрыв небольшой, потерять его можно всего за две игры, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы понимаем, что все зависит от нас, постараемся максимально сконцентрироваться и набрать необходимые очки».

Матч «Зенит» — «Химки» состоится 5 апреля. Начало в 19.00 по московскому времени.