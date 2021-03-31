Агент Зайнутдинова сообщил об итогах медицинского обследования футболиста ЦСКА

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, в беседе с «СЭ» рассказал о результатах медицинского обследования футболиста.

«Бахтиер выбыл на срок от двух недель. Сейчас он уже прибыл в расположение ЦСКА, ему здесь сделали МРТ, результаты получились такими же, как в Казахстане», — сказал Новиков «СЭ».

Ранее стало известно, что у 22-летнего хавбека появились болевые ощущения во время пребывания в расположении сборной Казахстана.

В текущем сезоне Зайнутдинов провел за ЦСКА 22 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

(Сергей Федоров)