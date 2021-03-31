«Ростов» в официальном Twitter сообщил, что все билеты на домашний матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» были проданы.

Фактическая вместимость стадиона составляет 50 процентов от общего числа посадочных мест. Таким образом, на игру продано около 27 тысяч билетов. Также согласно ограничениям лица старше 65 лет не допускаются на стадион.

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет 4 апреля. Хозяева с 37 очками занимает седьмое место в РПЛ, гости с 44 очками — на второй строчке.