Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы
16:18
«Ростов» в официальном Twitter сообщил, что все билеты на домашний матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» были проданы.
Фактическая вместимость стадиона составляет 50 процентов от общего числа посадочных мест. Таким образом, на игру продано около 27 тысяч билетов. Также согласно ограничениям лица старше 65 лет не допускаются на стадион.
Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет 4 апреля. Хозяева с 37 очками занимает седьмое место в РПЛ, гости с 44 очками — на второй строчке.
Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы ?— Football Club Rostov (@rostovfc) March 31, 2021
До встречи на стадионе ? pic.twitter.com/uz7jXTQBBf
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
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