Семак об игре на старте РПЛ: «Единственный путь — работать, тратить все силы на победу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал старт сине-бело-голубых в РПЛ.

— Нино? Мы примем решение о его участии уже перед игрой, но он уже тренируется вместе с командой.

— Как вернуться на победный путь?

— Думаю, что мы должны заниматься своим делом, а очки будут, очки придут. Конечно, это не тот старт, на который мы все рассчитывали, но я думаю, что единственный путь исправлять ситуацию — это работать, тратить все силы на победу.

«Зенит» после 5 туров РПЛ набрал 6 очков и занимает 9-е место в таблице.