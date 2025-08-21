Семак об открытой тренировке «Зенита» на Дворцовой площади: «Это приятные эмоции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об открытой тренировке на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

— Конечно, каждая тренировка необычна в таком формате. Она больше для общения с болельщиками, с детьми, которые сегодня примут участие в каких-то небольших упражнениях. Для нас это удовольствие. Тренировкой это не назовешь, просто встреча с болельщиками.

— В чем особенность тренировки в историческом центре?

— В этом и состоит особенность. Редко кому удается потренироваться на поле, на зеленом газоне. Это знаковое место для Санкт-Петербурга, это всегда приятные, хорошие эмоции.

— Газон с Дворцовой заберете с собой и повезете на базу?

— Заберем его с собой, но не на базу, а для детей. В детский дом идет этот газон.