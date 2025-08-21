«РБ Спорт»: «Краснодар» решил не отпускать Сперцяна в «Саутгемптон»

«Краснодар» принял окончательное решение отказаться от трансфера полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, одним из ключевых моментов стали сложности с получением денег за переход 25-летнего армянина. У «Саутгемптона» была дискуссия с Футбольной ассоциацией Англии на предмет возможности проведения платежа и потенциальной сделки. В итоге клубу рекомендовали отказаться от трансфера.

При этом «Краснодар» не получил стопроцентных гарантий того, что средства дойдут. В то же время вариант с перечислением через третью сторону обсуждался.

Контракт Сперцяна с краснодарским клубом действует до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 он в 8 матчах во всех турнирах забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.