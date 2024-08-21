Оливейра — о травмах Вендела и Глушенкова перед «Спартаком»: «Постараемся исправлять ситуацию»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о травмированных футболистах команды — полузащитнике Венделе и нападающем Максиме Глушенкове.

— Дальше «Спартак». Как действовать без Глушенкова и Вендела?

— Посмотрим. Будем всю неделю готовиться. Есть и другие здоровые футболисты. Понятно, что, может быть, они не сыграют. Но постараемся справляться без них, если не будут играть.

— Насколько это возможно? Вендел — ключевая фигура.

— Игра покажет, насколько это возможно. Опять же мы потеряли важные фигуры для нашей команды. Но есть другие. Постараемся исправлять ситуацию, — сказал Оливейра «СЭ».

В 6-м туре РПЛ «Зенит» 24 августа сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. После пяти туров сине-бело-голубые с 13 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России.