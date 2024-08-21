Оливейра — о первом пропущенном голе «Зенита» в РПЛ: «Ничего страшного нет»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результативности команды.

— Первый пропущенный гол «Зенита» от «Химок». Наверное, неожиданное событие?

— Почему? Думаю, что мы отталкиваемся от своей хорошей игры в обороне. В принципе до этого были хорошие соперники, могли пропустить от «Динамо» с пенальти. Ничего страшного нет. Главная проблема — что мы два не забили. Вот и все. А так, что рано или поздно мы пропустим, это понятно, — сказал Оливейра «СЭ».

В 6-м туре РПЛ «Зенит» 24 августа сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. После пяти туров сине-бело-голубые с 13 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России.