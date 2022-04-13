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Кафанов: «Футболисты «Ростова» вдохновились возвращением Карпина в клуб»

Кафанов заявил, что футболисты «Ростова» вдохновились возвращением Карпина в клуб
Анна Горшкова
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о реакции футболистов на возвращение Валерия Карпина.

«Да, игроки вдохновились возвращением Валерия Георгиевича. Скажем так, несмотря на то, что они знали его, работали с ним раньше, такое возвращение все равно было для них новым эмоциональный толчком. В такой сложной ситуации это дало эффект, результаты клуба в последнее время неслучайны. Уход сильных легионеров из клуба и комплектование состава наполовину из игроков академии доказывают, что «Ростов» — это тренерская команда», — приводит слова Кафанова ТАСС.

С начала марта 2022 года Карпин совмещает работу в сборной России и «Ростове», который он также возглавлял с 2017 по 2021 год.

После его возвращения ростовский клуб одержал три победы, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью. 10 апреля подопечные Карпина победили дома «Локомотив» со счетом 4:1.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 24 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/14370569
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
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 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
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 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
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 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
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 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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