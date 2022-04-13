Кафанов: «Футболисты «Ростова» вдохновились возвращением Карпина в клуб»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о реакции футболистов на возвращение Валерия Карпина.

«Да, игроки вдохновились возвращением Валерия Георгиевича. Скажем так, несмотря на то, что они знали его, работали с ним раньше, такое возвращение все равно было для них новым эмоциональный толчком. В такой сложной ситуации это дало эффект, результаты клуба в последнее время неслучайны. Уход сильных легионеров из клуба и комплектование состава наполовину из игроков академии доказывают, что «Ростов» — это тренерская команда», — приводит слова Кафанова ТАСС.

С начала марта 2022 года Карпин совмещает работу в сборной России и «Ростове», который он также возглавлял с 2017 по 2021 год.

После его возвращения ростовский клуб одержал три победы, потерпел одно поражение и один раз сыграл вничью. 10 апреля подопечные Карпина победили дома «Локомотив» со счетом 4:1.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 24 матчах.