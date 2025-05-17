Слишкович: «Горжусь руководством «Оренбурга». Мы играли по правилам»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович признался, что гордится руководством клуба.

«Было тяжело, потому что мы молодая команда. Ребята чувствовали давление, и я, как тренер, старался его убрать. Думаю, эти полгода мы показывали хороший, атакующий футбол. И хочу сказать, что очень горжусь своим руководством, потому что мы играли по правилам», — сказал Слишкович в послематчевом интервью.

В субботу, 17 мая, «Оренбург» уступил «Краснодару» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата России и потерял шансы на сохранение места в РПЛ.

42-летний Слишкович возглавляет оренбуржцев с октября 2024 года.