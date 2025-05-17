Слишкович: «Я хотел бы продолжить работу в «Оренбурге»

Боснийский специалист Владимир Слишкович заявил, что хочет остаться на посту главного тренера «Оренбурга».

«Я хотел бы продолжить работу [с командой]. Ситуация сейчас такая, какая есть, но я горжусь ребятами. Думаю, в нашей игре был виден прогресс. Не люблю оставлять не до конца проделанную работу. Если клуб будет во мне заинтересован, думаю, мы договоримся за пять минут», — сказал Слишкович в послематчевом интервью.

В субботу, 17 мая, «Оренбург» уступил «Краснодару» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата России и потерял шансы на сохранение места в РПЛ.

42-летний Слишкович возглавляет оренбуржцев с октября 2024 года.