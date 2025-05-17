«Пари НН» объявил о сотрудничестве с банком и переименовании стадиона

«Пари НН» объявил о сотрудничестве с «Совкомбанком». В результате стадион в Нижнем Новгороде с сезона-2025/26 будет называться «Совкомбанк Арена». Соглашение между сторонами заключено на три года.

«Пари НН» участвует в РПЛ с 2021 года. В текущем сезоне после 28 матчей команда набрала 26 очков и занимает 13-е место.