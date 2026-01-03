Карседо на следующей неделе подпишет контракт со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», в течение следующей недели главный тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карседо должен прилететь в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

В 2020 году Карседо начал самостоятельную карьеру, возглавив «Ибицу», которую покинул в декабре 2021-го. С мая по декабрь 2022-го испанец работал в «Сарагосе». C лета 2023 года Карседо занимает должность главного тренера «Пафоса», с которым стал чемпионом Кипра и победителем Кубка страны.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда завершила первую часть сезона под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова, который временно сменил Деяна Станковича.