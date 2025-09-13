Ненад Сакич заявил, что «Спартак» заслуживал победу над «Динамо»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич объяснил стартовый состав команды на матч 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

— Расскажите о стартовом плане на матч. Вы с первых минут выпустили двух новичков. И почему Гарсию предпочли Угальде?

— Мы понимал, что есть определенный риск выставлять такую оборону. Ребята прибыли буквально накануне. Но мы пошли на этот риск осознанно, и оба игрока показали себя хорошо. Замена Ву в перерыве была связана не с недовольством им, а с переходом на схему в четыре защитника. По форварду — Угальде прибыл в «Спартак» только вчера, у Ливая было больше времени на тренировки.

— В чем сегодня сильнее было «Динамо», а в чем — «Спартак»?

— Игра была достаточно интенсивной. Было много борьбы, много ошибок у обеих команд. «Динамо» лучше было до перерыва, мы — после. И по моментам мы заслуживали победу. Была перекладина у Ливая, момент у Угальде, момент у Солари... У «Динамо» был момент Тюкавина, но если все посчитать, мы сегодня заслуживали победы.

«Спартак» набрал 12 очков и располагается на 7-й строчке. 21 сентября команда примет «Крылья Советов» в 9-м туре.