Кучаев: «Результатом матча со «Спартаком» недовольны. У «Ростова» было много моментов»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев недоволен результатом матча со «Спартаком» (1:1) в 12-м туре РПЛ. С 26-й минуты ростовчане играли в большинстве.

«Результатом мы недовольны. У нас было много моментов. Но мы позволяли «Спартаку» атаковать, когда они были в меньшинстве. Удаление? Судья решал удаление это или нет. Если удалил, то все по делу», — сказал Кучаев после матча.

Также он прокомментировал изменения в руководстве «Ростова».

«Мы не обращаем внимание на эту информацию. Наша задача играть», — сказал Кучаев.