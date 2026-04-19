Тренер «Спартака» Карседо — о голе Жедсона: «Понимали, что там будет зона, где соперник может испытать трудности»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо полузащитника Жедсона Фернандеша в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

— Что вы можете сказать про гол Жедсона?

— Самое важное, что гол состоялся. Мы понимали, что там будет зона, где соперник может испытать трудности и это использовали. Качества Жедсона помогли это реализовать.

Сегодня было важно забить первыми. У них тоже были моменты, были наши потери мяча. Мы обязательно это изучим, чтобы исправить в будущем. В таких играх важно хладнокровие. Сегодня нам это удалось, поэтому мы взяли три очка.

«Спартак» набрал 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.