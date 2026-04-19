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19 апреля, 20:34

Тренер «Спартака» Карседо — о голе Жедсона: «Понимали, что там будет зона, где соперник может испытать трудности»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо полузащитника Жедсона Фернандеша в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

— Что вы можете сказать про гол Жедсона?

— Самое важное, что гол состоялся. Мы понимали, что там будет зона, где соперник может испытать трудности и это использовали. Качества Жедсона помогли это реализовать.

Сегодня было важно забить первыми. У них тоже были моменты, были наши потери мяча. Мы обязательно это изучим, чтобы исправить в будущем. В таких играх важно хладнокровие. Сегодня нам это удалось, поэтому мы взяли три очка.

«Спартак» набрал 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1.В первом тайме «Спартак» творил шедевры, а во втором — думал о «Краснодаре». Красно-белые обошли ЦСКА

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Жедсон Фернандеш
Хуан Карлос Карседо
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Спартак

 1
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И К Ж
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 1 1 0
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